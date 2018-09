Claire Danes maman : La star d'Homeland a donné naissance à son deuxième enfant

Claire Danes est de nouveau maman. Selon l'Associated Press, la comédienne de 39 ans a donné naissance à son deuxième enfant dans un hôpital de New York, lundi 27 août 2018. Et il s'agit d'un garçon pour celle qui est déjà maman d'un petit Cyrus (5 ans) avec son époux, l'acteur Hugh Dancy. Le prénom du nouveau-né n'a pas encore été révélé.

En avril dernier, la star de la série Homeland avait surpris les fans en annonçant sa grossesse dans l'émission The Howard Stern Show. "Je suis sérieusement enceinte, j'ai presque achevé mon second trimestre", avait-elle glissé. Elle s'était dite sur un petit nuage. "Tout était planifié. On voulait un deuxième enfant depuis un bon moment, et c'est arrivé", avait-elle ajouté.

Claire Danes et Hugh Dancy (43 ans) s'étaient rencontrés en 2006 sur le tournage du film Evening. Le couple s'était marié trois années plus tard lors d'une cérémonie intime organisée en France. Basés dans le quartier de West Village à New York, les comédiens sont régulièrement vus lors de promenades familiales avec leur fils. Leur dernière apparition remonte d'ailleurs à dimanche dernier, soit à la veille de l'accouchement de Claire Danes qui arborait alors un énorme baby bump.

Claire Danes reviendra dans une huitième et ultime saison d'Homeland dont le tournage débutera début 2019. De son côté, Hugh Dancy sera à l'affiche de la comédie Late Night au côté d'Emma Thompson et Mindy Kaling.