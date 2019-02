Claire (Mariés au premier regard 3) en vacances : ses photos sexy en bikini

Mariés au premier regard 3 est de retour ce lundi 25 février 2019, sur M6. Après Nolwenn et Florian, Élodie et Steven, puis Marlène et Kevin, ce sera au tour d'un autre couple de faire connaissance le jour de son mariage. Les téléspectateurs fera donc la connaissance de Claire, une chargée de clientèle de 30 ans qui manque de confiance en elle comme le précisait le communiqué de presse de la sixième chaîne.

En se rendant sur son compte Instagram, on peut découvrir que la belle brune aime le sport. Elle a partagé quelques photo d'elle prête à faire des exercices physiques. Elle aime également voyager si l'on en croit ses publications.

Claire a partagé plusieurs photos d'elle en maillot de bain, en Thaïlande. On découvre ainsi qu'elle est allée à Koh Samui ou sur James Bond Island. La jeune femme s'est également rendue au Portugal et en Corse. Des clichés ensoleillés qui devraient ravir ses abonnés et futurs abonnés.

Récemment, Claire a également partagé des photo de son expérience dans Mariés au premier regard 3. On apprend ainsi que ses témoins étaient ses deux frères, qu'elle a été associée à Gaëtan et que ses amies les plus proches étaient de la partie.