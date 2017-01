Clara Morgane : "Bipolaire", "jalouse", son méchant tacle à Enora Malagré

Samedi 21 janvier, Clara Morgane était sur le plateau de Salut les Terriens ! sur C8 afin de faire la promotion de son cabaret itinérant. La bombe de 35 ans en a profité pour régler ses comptes avec Énora Malagré.

Comme l'a rappelé Thierry Ardisson, il y a quelques temps, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 avait qualifié le calendrier sexy de Clara Morgane de "cul-cul". Une remarque que n'a pas vraiment apprécié la principale intéressée. Cette dernière a donc profité de son passage dans l'émission pour violemment tacler la Bretonne. "Énora Malagré est un cas pour moi parce que je n'ai jamais vu quelqu'un autant changer d'attitude. Elle dit du mal de quelqu'un, elle lui saute ensuite dans les bras, ensuite elle dit qu'elle ne le connaît pas... Elle est bipolaire quoi ! Elle a vraiment beaucoup de problèmes", a-t-elle déclaré.

Puis, histoire d'enfoncer le clou, Clara Morgane a ajouté : "C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui est profondément jalouse de toutes les femmes." Une phrase qui a fait bondir Gilles Verdez, également présent sur le plateau : "Énora est la quintessence de la féminité , elle est magnifique elle n'a à être jalouse de personne."

Cette déclaration n'a absolument pas calmé Clara Morgane qui a alors insisté : "Si parce qu'elle est absolument jalouse des femmes, parce qu'elle se dispute avec elles. Toi tu es fan de Nabilla donc on a comprend le niveau !" Une violente remarque qui a beaucoup fait rire le public.

Entre les deux invités, l'ambiance ne s'est ensuite pas améliorée. "Moi je viens là gentiment, je vois votre scénario de merde dans votre calendrier et je ne dis rien...", a déclaré Gilles Verdez. Clara Morgane lui a ensuite répondu : "En tout cas moi je ne dis pas que ton livre c'est de la merde car je ne l'ai pas encore lu [Tous menteurs !, Cherche midi, NDLR]. Je vais le lire et je le dirai plus tard."

L'émission Salut les Terriens ! a réuni 1,2 millions de téléspectateurs. C8 est donc arrivée 5e chaîne nationale et s'est retrouvée leader sur la TNT !