Clara Morgane : Canon en maillot, elle s'éclate à Marseille

En été, les stars partagent sur les réseaux sociaux de superbes photos de vacances. Clara Morgane a gâté ses milliers de followers en rejoignant le mouvement. Elle se présente à nouveau à eux en maillot de bain, au cours d'une sortie en mer à bord d'un bateau.

Après Marrakech en avril et le Japon en mai pour une initiation sexy et unique, Clara Morgane a poursuivi sa série de voyages ! Elle a passé son été dans le Sud de la France, des moments immortalisés en images publiées sur Instagram. La chanteuse, mannequin et meneuse de revue y pose en maillot de bain, près d'une piscine ou à bord d'un bateau, profitant d'après-midi ensoleillés.

Ses selfies font l'unanimité !