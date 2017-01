Clash Clara Morgane/Énora Malagré : Matthieu Delormeau s'en mêle !

Clara Morgane a dû avoir les oreilles qui sifflent ! Certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste s'en sont pris à la professionnelle des calendriers sexy afin de défendre Énora Malagré.

Invitée samedi 21 janvier sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8), la femme d'affaires avait violemment taclé l'animatrice en déclarant qu'elle était "bipolaire" et "jalouse des femmes". Puis, c'est Énora Malagré qui a réagi à l'antenne d'Europe 1, le 23 janvier, déclarant que sa rivale faisait "une petite obsession" sur elle. Quelques heures plus tard, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste s'en sont mêlés en prenant la défense de leur collègue. Après que Thierry Moreau a traité la jeune femme de 35 ans d'"hautaine", Matthieu Delormeau a déclaré : "J'ai bossé avec elle et elle ne foutait absolument rien, donc les leçons de Clara Morgane... Voilà. Et en plus de ça, qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit ou, au moins, qu'elle apprenne à parler français car être bipolaire est une maladie, donc c'est très grave ce qu'elle dit."

Cyril Hanouna a pour sa part pris la défense de Clara Morgane : "Elle a été vexée par Énora, on peut le comprendre. Ici, on dit plein de choses sur certaines personnes, elles ont le droit de se défendre aussi. Arrêtez, je ne suis pas d'accord avec vous." Des propos auxquels Delormeau a ainsi répondu : "Elle aurait pu se défendre intelligemment, là elle l'a mal fait."

Et la principale intéressée ? Depuis son passage dans Salut les Terriens ! elle ne s'est plus manifestée !

Ce nouveau numéro de TPMP a séduit 1,6 million de téléspectateurs. La part d'audience a atteint 6,3% auprès de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus.