Claude Lelouch : Ce moment où il a "eu envie de mourir"

Heureux président du jury du Monte-Carlo Film Festival de la comédie cette semaine, Claude Lelouch s'est confié dans les colonnes de Nice-Matin sur sa passion pour le 7e Art. A 80 ans, l'infatigable cinéaste prépare d'ailleurs non pas un mais trois films ! Il révèle le contenu de ces projets liés à la terrible mésaventure qui lui est arrivée en décembre dernier, le vol de son scénario et d'innombrables notes prises au fil des cinq dernières décennies...

Prêt pour trois ou quatre années de travail afin de mener à termes ses films, Claude Lelouch en prévoit d'abord un qu'il a commencé il y a un peu plus de cinquante ans et qui lui aura demandé "une vie de tournage". L'autre s'appelle La Vertu des impondérables, "qui parle de la force des catastrophes" et qui résonne avec le vol de ses deux sacs dans lesquels se trouvaient le seul exemplaire de son long métrage baptisé pour le moment Oui et Non, son 3e projet : "J'avais peut-être besoin de me soulager de toutes ces valises. Ce n'était pas le scénario le plus important, mais j'avais un sac avec cinquante ans de notes et d'observations. Sur le moment, j'ai eu envie de mourir car je pensais qu'on m'avait volé ma vie, mais c'est peut-être bien de la réinventer..."

Une belle façon de surmonter la violence du vol, lui qui espérait tant que le voleur se contente des 15 000 euros en espèces qui se trouvaient dans les sacs et lui rende ses notes : "Je pense que le voleur a eu envie qu'on ne le retrouve pas..."

Au cours de son interview avec Nice-Matin, le réalisateur s'est également confié sur la disparition de son ami Johnny Hallyday, estimant qu'il a écrit son dernier testament "en toute lucidité".