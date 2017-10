Claude Lelouch : Sa femme, ses enfants, petits-enfants... Tous là pour ses 80 ans

Né le 30 octobre 1937 à Paris, Claude Lelouch a traversé le cinéma français avec une passion intacte. Que ce soit avec Un homme et une femme en 1966 – Palme d'or et Oscar du meilleur film étranger – ou avec Chacun sa vie en mars dernier, pour lequel il a réuni un casting vertigineux, le réalisateur français vibre pour le 7e art et le fait vibrer depuis toujours. A l'occasion de ses 80 ans, il pouvait ainsi compter sur sa famille du cinéma qu'il s'est forgé depuis des décennies, tout comme sa famille, sa grande fierté. Car si le cinéma tient une place essentielle dans son existence, les membres de sa famille sont tout pour lui. Tout ce beau monde s'est retrouvé au sein du restaurant Victoria à Paris, pour le plus grand bonheur du propriétaire des lieux, Benjamin Patou.

Au moment de souffler ses bougies, toute la famille était réunie autour de Claude Lelouch. Lelouch est en effet papa de sept enfants qu'il a tous appelés d'un prénom qui commence par S : Simon Lelouch, 47 ans fils de Claude et de Christine Lelouch, la réalisatrice et animatrice Sarah Lelouch (née de son idylle avec l'ancien beau mannequin Gunilla Friden) âgée de 41 ans, la comédienne Salomé Lelouch (dont la maman est Evelyne Bouix, présente ce jour et désormais épouse de Pierre Arditi), Sabaya, 30 ans, fille de Marie-Sophie L., Sachka, 28 ans, (fils de Marie-Sophie L.), Shaya Lelouch (enfant de Marie-Sophie L. également) et enfin Stella Lelouch, 19 ans (qu'il a eue avec Alessandra Martines). Tout ce beau monde, ainsi que la génération des petits-enfants ou encore la soeur du metteur en scène, Martine, étaient de la fête !

80 ans, c'est l'âge que Claude Lelouch a décidé d'explorer dans son prochain film, baptisé Oui et non. "Ce sont les deux mots les plus utilisés par l'humanité. A chaque fois que l'on dit oui ou non, ça change notre vie et notre destin. Je vais bientôt avoir 80 ans et j'aimerais faire un film sur ces quatre-vingt années que j'ai eu la chance de vivre et dont j'ai été le témoin, à travers l'histoire de deux grandes familles qui vont traverser toutes ces gouttes d'eau que j'ai eu la chance de traverser", avait expliqué Claude Lelouch sur RTL. Un projet à suivre !