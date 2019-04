Clémentine Célarié, son baiser à un séropositif : "On entendait les mouches"

Ce vendredi 5 avril 2019 est lancée la 25e édition du Sidaction. Line Renaud, la vice-présidente, va pouvoir compter sur l'aide du couturier Jean Paul Gaultier, qui a accepté d'être le parrain cette année. Dans un reportage publié dans les pages du Parisien, on retrouve leur interview commune ainsi que le témoignage de Patrice Janiaud.

Aujourd'hui âgé de 53 ans, Patrice Janiaud se livre sur la séquence culte qui a marqué sa vie : son baiser échangé en 1994 à la télévision avec Clémentine Célarié. À l'époque, il n'a que 29 ans et a été contaminé un an plus tôt au cours d'une opération chirurgicale. "Le Zénith était blindé, mais au moment où sa bouche s'est approchée de la mienne, on entendait les mouches voler", se souvient-il. La comédienne, qui lui avait demandé son autorisation avant, voulait ainsi prouver que l'on ne pouvait pas attraper le sida par un simple baiser. Une manière de remettre un peu de clarté alors que la désinformation sur le sujet était grande.

L'an dernier, Laurent Ruquier lui faisait la surprise sur le plateau de l'émission Les Enfants de la télé, de faire venir Patrice. "C'est lui le héros, c'est pas moi, c'est lui ! Il est toujours vivant, il s'occupe d'autres gens, il va en Afrique, c'est un mec incroyable, d'une combativité...", avait alors déclaré Clémentine Célarié. Patrice, qui habite dans le Sud de la France et travaille dans un hôtel, a failli mourir deux fois. "Mais on ne veut pas de [moi] de l'autre côté", plaisante-t-il.

Si les choses se sont améliorées, Patrice Janiaud déplore encore "une asphyxie sociale" autour de la maladie et, surtout, il s'agace de voir que l'usage du préservatif a fortement diminué. "La communauté gay a abandonné la capote. On se dit qu'il y a des médicaments, mais ça bousille !", clame-t-il. Ces propos trouvent un écho chez Jean Paul Gaultier, lequel a eu la douleur de perdre en 1991 son compagnon Francis – à qui il rend d'ailleurs un bel hommage dans son spectacle Fashion Freak Show. "Soyez attentifs, protégez-vous, faites-vous dépister. On pense que le virus n'est plus là. C'est faux. (...) Il faut rester très vigilant, surtout qu'il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités pour s'en prémunir", dit-il. "Le sida ne choisit pas sa cible", ajoute Line Renaud, pour bien faire entrer dans la tête des gens que la maladie ne concerne pas que la communauté LGBT.

Pour faire un don au Sidaction : https://don.sidaction.org/.

Thomas Montet