Clémentine Célarié: Surprise par Brigitte Macron, elle aborde le sujet qui fâche

Le 5 décembre prochain, France 2 diffusera le téléfilm Mystère à l'Élysée. À cette occasion, Clémentine Célarié a découvert le palais présidentiel et rencontré Brigitte Macron. Un moment qui a marqué l'actrice et sur lequel elle revient pour le magazine Télé Star.

Si les lieux n'ont pas vraiment impressionné la comédienne de 61 ans, elle ne peut pas en dire autant du moment passé avec la première dame. Une parenthèse dans le tournage de la fiction qui est due au hasard. "Un jour, j'étais en train de me rhabiller en Clémentine, quand une grande dame s'avance vers moi : 'Madame Macron souhaiterait beaucoup vous rencontrer.' Après les tournages, je m'écroule comme un vieux cachalot mais j'y suis allée", explique-t-elle.

L'actrice se souvient alors "avoir été impressionnée". Et quand le journaliste lui demande pourquoi, Clémentine Célarié raconte et ne tarit pas d'éloges sur l'épouse de président Emmanuel Macron. Elle prend même sa défense au sujet d'une attaque précise dont elle a été victime : "J'ai rencontré une femme, un être humain. Je lui ai parlé librement, comme si nous nous connaissions, notamment des railleries dont elle est l'objet concernant la différence d'âge entre elle et son mari." Agacée, voire blessée par ces critiques, l'actrice poursuit : "Je trouve ça abominable de juger quelqu'un là-dessus."

Parce que la compagne de l'homme politique l'a accueillie "avec une chaleur et une lumière" qui lui resteront, Clémentine Célarié espère la revoir. Et puis, comme elle le rappelle : "C'est quelqu'un avec qui je partage quelque chose de très important : la série Vestiaires [Brigitte Macron a fait une apparition dans la mini-série pour parler de handicap, NDLR]."