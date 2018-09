Clémentine (Koh-Lanta) : Sa cagnotte pour un tour du monde décriée est un succès

Ses aventures dans Koh-Lanta Cambodge (2017) et Koh-Lanta All Stars (2018) ne lui ont pas suffi. Clémentine avait annoncé en août 2018 qu'avec son frère et deux amies, ils avaient pour projet de faire un tour du monde d'une durée d'un an. Un projet baptisé Cap ou pas Cap3. À cette occasion, elle avait fait un appel aux dons afin de récolter 10 000 euros, une initiative qui avait fait polémique et poussé l'ancienne aventurière de TF1 à s'expliquer.

Cela n'a pas empêché certains internautes de participer à cette cagnotte en ligne. Clémentine et ses proches ont donc réussi à atteindre leur objectif puisque 10 000 euros ont été récoltés. De quoi donner le sourire aux voyageurs qui partiront prochainement.

"Nous allons nous rendre dans les pays les plus défavorisés pour aider les populations locales, c'est-à-dire acheter sur place des fournitures scolaires et du matériel sportif. L'idée, c'est d'aller dans ces pays pour partager des défis sportifs et proposer des jeux extérieurs dans des associations, des écoles et des orphelinats. Cela a été mal interprété. On a l'impression que je demande à mes fans de payer mon tour du monde. Avec 10 000 euros, on ne voyage pas pendant un an à quatre, c'est impossible !", avait confié la jeune femme de 26 ans à nos confrères de Télé Loisirs après le lancement de la cagnotte.