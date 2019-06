Clo (Koh-lanta), son coming out en direct : "J'ai reçu des déclarations d'amour"

Clo a perdu à l'épreuve d'orientation de Koh-Lanta 2019. La jeune candidate qui aurait préféré voir Cindy plutôt que Maud gagner l'émission a accepté de répondre à nos questions. Elle est revenue sur son aventure et son coming out, réalisé en direct sur TF1 le 21 juin.

Lors de la course d'orientation vous avez fait le choix de suivre Maud plutôt que de chercher par vous-même le poignard, pourquoi ?

Lorsque je trouve l'arbre repère, je me mets tout de suite à chercher la balise. Je le fais pendant deux heures. C'est l'enfer, c'est la jungle, il fait humide, on a des moustiques qui collent à la peau... Et puis à un moment donné je comprends que Maud a trouvé la fameuse balise et qu'elle cherche le poignard. Je comprends alors que ma seule chance d'aller plus loin est de la suivre. A partir de là je ne cherche plus la balise.

Comprenez-vous que cela puisse agacer certains téléspectateurs ?

Je comprends et de toute façon on ne peut pas faire l'unanimité. Mais ce n'est pas première fois que ça arrive, cela s'est déjà produit dans les saisons passés. C'est le jeu de l'orientation qui veut ça. Et je rappelle que je n'ai pas passé toute cette épreuve à regarder Maud faire des recherches. J'ai moi aussi tenté de trouver la balise, en vain.

Sur le plateau en direct vous avez fait votre coming out, pourquoi avoir choisi ce moment ?

Mon entourage est au courant depuis un moment. En participant à Koh-Lanta, je n'avais pas forcément d'intérêt à mettre ça en avant. Contrairement à Cyril, je suis célibataire, je vis seule... Mais vendredi soir j'ai eu envie de passer un message, celui que je cherche une femme pour faire ma vie et qu'il ne me manque plus que ça pour être épanouie. Je sais aussi que beaucoup de filles ont des difficultés à faire leur coming out. Les aventuriers étaient bien sûr au courant. Je crois qu'ils savent plus de choses que 95% des gens qui me connaissent. Et je sais qu'ils me souhaitent de trouver la bonne personne.

Avez-vous reçu des messages suite à cette annonce ?

Beaucoup de filles ont écrit. J'ai reçu des messages merveilleux, disant que mon geste avait beaucoup aidé. Une fille m'a par exemple confiée qu'elle se cache depuis un an auprès de ses collègues et que grâce à moi elle se sent d'en parler. Il y a eu aussi pas mal de déclarations d'amour. Je n'ai pas encore eu vraiment le temps de tout regarder mais il y en a eu beaucoup et ça fait du bien.

