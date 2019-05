Clotilde Courau glamour face à Nicolas Maury métamorphosé pour une chic soirée

À événement exceptionnel, guest list exceptionnelle ! Ce gala était organisé au bénéfice de la programmation de l'année anniversaire, pour les 350 ans de l'Opéra Garnier. Le sublime établissement proposait ainsi une soirée unique et inédite sous la direction musicale de Lorenzo Viotti avec la soprano Anna Netrebko et le ténor Yusif Eyvazov.

Les invités de cette belle soirée étaient nombreux et venus d'horizons divers. On a pu voir la comédienne Clotilde Courau, très glamour dans une longue robe noire à ceinture dorée et agrémentée d'une cape. Un vrai look de princesse pour l'épouse du prince Emmanuel-Philibert de Savoie. Elle a notamment pu croiser Nicolas Maury, difficilement reconnaissable au premier regard ! Le comédien affichait une moustache bien fournie et des cheveux en pétard, bien loin de son look propret dans Dix pour cent.

Devant les objectifs des photographes, on a aussi pu voir Ariel Wizman et sa compagne Osnath Assayag, Golshifteh Farahani, Jeanne Damas, Valérie Donzelli, Céline Sallette, Bertrand Burgalat et sa femme Vanessa Seward, Patrick de Carolis et sa femme Carol-Anne, Nelson Monfort et sa femme Dominique ou encore Emmanuel Perrotin et sa femme Lorena Vergani, l'ancienne patronne du Medef Laurence Parisot, Meg Ryan, Xavier Darcos et sa femme Laure, Monia Kashmire, Hamish Bowles, Amira Casar, Claire Chazal, Betony Vernon, Melissa George, Mathilde Favier, Aymeline Valade, Sveva Alviti, Gaia Repossi, le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie François de Rugy et sa femme Severine Servat de Rugy, Maggie Gyllenhaal, Eva Ionesco, son mari Simon Liberati, Clara Benador et Lukas Ionesco...

Sur le photocall, il fallait aussi compter sur Chloé Bouygues et son mari Yannick Bolloré, Farida Khelfa, Setsuko Klossowska de Rola et Haider Ackermann, John Nollet, Aurélie Dupont (directrice du ballet de l'Opéra national de Paris), Gaia Repossi et Jeremy Everet, Louis Schweitzer et sa femme Agnès Schmitz, Géraldine Nakache, Ryan Aguilar et Michel Gaubert...

Les spectateurs ont pu écouter des extraits de La Traviata, Madame Butterfly, Tosca ou encore La Forza del destino...