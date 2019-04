Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli : soirée caritative avec Nagui

De son vivant, Johnny Hallyday soutenait l'Institut Rafaël. Malgré le décès du rockeur survenu le 5 décembre 2017, après qu'il a succombé à un cancer du poumon qui s'est généralisé, le combat continue.

Une grande soirée caritative a été organisée le 4 avril 2019 au Pavillon d'Armenonville par l'Institut Rafaël, maison de l'après-cancer, dont le but était de récolter des fonds. Pour la deuxième édition de ce gala, le président de l'Institut Rafaël, Alain Toledano, a pu compter sur la mobilisation de plusieurs personnalités. L'acteur Clovis Cornillac est venu accompagné de son épouse Lilou Fogli. Lors de cette soirée, la ravissante comédienne de 38 ans a retrouvé des invités qu'elle connaît particulièrement bien puisqu'elle partage avec eux l'affiche de la pièce de théâtre Le Prénom. Cette dernière est d'ailleurs nommée deux fois aux Molières 2019. Lilou Fogli a ainsi croisé Florent Peyre et Jonathan Lambert.

L'animateur Nagui, l'humoriste et actrice Claudia Tagbo mais aussi l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, l'ancien député et président de l'UMP Jean-François Copé ont tous participé au gala de l'Institut Rafaël. Il s'agit d'une initiative unique qui permettra à des milliers de patients et à leurs accompagnants de relever le défi de l'après-cancer pour préparer un retour à une vie normale. "La cancérologie moderne est de plus en plus performante, mais nous avons constaté qu'elle laissait souvent l'impression de s'occuper plus de la maladie que du malade. Pourtant, c'est justement à ce moment que le patient a le plus besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aide à se reconstruire", défend son président, le Dr Alain Toledano, sur le site officiel de l'Institut.