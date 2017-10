Club Dorothée : Retrouvailles entre Dorothée, Ariane et Corbier !

Exclusif - Dorothée (Frédérique Hoschedé), François Corbier et Ariane Carletti lors de la projection du film documentaire de F. Letot "Corbier, des traces dans la mémoire des masses" au lendemain du 73ème anniversaire du chanteur Alain Roux, dit Corbier à Paris le 18 Octobre 2017. Une façon aussi de célébrer les 30 ans du Club Dorothée (émission de télévision française destinée à la jeunesse et diffusée sur la chaîne télévisée TF1 du 2 septembre 1987 au 30 août 1997 et produite par AB Productions.) © Denis Guignebourg/Bestimage