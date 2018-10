Coeur de Pirate : Nostalgique, elle révèle ce qu'elle ne fait plus avec sa fille

Mardi 16 octobre 2018, Coeur de Pirate a posté sur son compte suivi par 218 000 abonnés, une photo d'elle et de sa fille Romy, fruit de son tumultueux mariage avec le tatoueur français Alex Peyrat – le couple s'est séparé puis remarié puis séparé de nouveau.

Sur cette photo, qui semble avoir été prise il y a quelques années déjà, on peut voir Coeur de Pirate (29 ans), lunettes de soleil sur le nez au côté de Romy (aujourd'hui âgée de 6 ans) en train de prendre son biberon. "Sup je m'ennuie de ma main squeeze, quand elle était mini de même c'était le fun aussi je pouvais la prendre dans mes bras pendant plus que 30 secondes", a-t-elle commenté en légende dans un message un peu difficile à comprendre. On devine toutefois que la jeune Romy ne se laisse plus aussi facilement approcher pour faire des câlins, rendant sa maman un peu nostalgique...

Alors que sa maman sillonne les routes pour aller à la rencontre de ses fans et défendre, notamment, son dernier disque intitulé En cas de tempête, ce jardin sera fermé, on imagine que la petite Romy a été laissée aux bons soins de son papa. Les retrouvailles s'annoncent intenses pour la chanteuse.

Thomas Montet