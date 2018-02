Coeur de Pirate séparée du père de sa fille : "Ma vie personnelle a explosé"

De retour dans les bacs avec son nouveau single Prémonition, extrait de son quatrième album à paraître mi-avril En cas de tempête ce jardin sera fermé, Coeur de Pirate s'est exprimée mardi 6 février 2018 dans les colonnes du journal Le Parisien pour évoquer sa carrière très prenante mais aussi sa vie privée.

Après plusieurs mois éprouvants marqués par des problèmes de santé et des périodes de grosse fatigue, la chanteuse de 28 ans a également dû faire face à des turbulences dans sa vie amoureuse. Séparée une première fois d'Alex Peyrat (père de sa fille Romy, 5 ans) en 2016 après plusieurs années de relation, la star québécoise avait ensuite vécu une brève idylle avec la chanteuse transgenre Laura Jane Grace, avant de renouveler ses voeux de mariage avec Alex Peyrat au printemps 2017... et d'annoncer leur seconde rupture en août de la même année.

Je sortais avec une personne transgenre, ce qui est rare...

Si elle s'était volontiers ouverte auprès de ses fans pour aborder ces sujets, Béatrice Martin (de son vrai nom) a depuis pris du recul et cherche désormais à préserver les détails de son intimité. "Ma vie personnelle a explosé et je suis devenue un truc sensationnel au Québec. Ça m'a dégoûtée. (...) Dès que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, il y a plusieurs années, j'ai parlé de ma vie à mes fans. Mais, à l'époque, il n'y avait pas de 'course au clics' sur Internet. Aujourd'hui, il suffit de dire un truc et c'est repris partout. D'autant que, là, je sortais avec une personne transgenre, ce qui est rare... Désormais, je ne parle plus de ma vie personnelle", a-t-elle prévenu.

Pleinement concentrée sur l'élaboration de son futur album après ses ruptures amoureuses, Coeur de Pirate affirme que son nouvel opus sera un "résumé" de tous les récents mois qu'elle a vécus, mais aussi de sa "peur de l'attachement". "Être avec des mecs, des filles, ça peut me faire flipper. Et, parfois, au contraire, je m'attache à des personnes nocives pour moi. Tout ce que je vis, mes démons intérieurs, je les mets dans les chansons, je n'en parle plus publiquement. Même si je vois un psy, la musique est une forme de thérapie", a-t-elle conclu. C'est bien là tout le secret de son succès : une musique authentique, humaine, dans laquelle tous ses fans peuvent s'identifier, se reconnaître.