Corinne Masiero (Capitaine Marleau) face au succès : "C'est un gros problème"

Le retour de Capitaine Marleau est très attendu par les téléspectateurs. Il faut dire que la fiction de France 3 cartonne depuis ses débuts en 2015, réunissant en moyenne 5 millions de téléspectateurs par épisode. Des chiffres vertigineux qui ne passent pas inaperçus auprès de Corinne Masiero, l'interprète de l'excentrique capitaine de gendarmerie.

A l'occasion de la diffusion d'épisodes inédits le 23 octobre 2018, la comédienne de 54 ans a accepté de se prêter au jeu des interviews. C'est donc sans surprise qu'elle se retrouve dans les colonnes du nouveau numéro de Télé Star. Corinne Masiero s'y confie notamment sur sa difficulté à gérer sa popularité en France : "C'est un gros problème chez moi, déclare-t-elle avant d'ajouter, je comprends bien que, quand on voit un acteur qu'on aime, on a envie de le lui dire. Tant que ça reste dans le cadre de festivals ou de projections, c'est toujours avec grand plaisir, mais quand vous traversez une période personnelle pas rigolote, c'est plus compliqué. Mais bon, ce sont des problèmes de riches !"

Si elle fait les beaux jours de France 3, la pépite de Josée Dayan - la réalisatrice de Capitaine Marleau - assure toutefois ne pas vouloir représenter la chaîne, ni avoir de compte à lui rendre : "Ce personnage, j'adore le jouer, j'adore les gens avec lesquels je travaille, mais je ne suis l'égérie de personne. Ma parole, c'est la mienne, elle n'engage que moi." Un franc-parler et une liberté à toute épreuve qui ne peut que renforcer l'admiration de ses fans.

Vivement le 23 octobre pour la retrouver à l'écran !

