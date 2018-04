Corinne Touzet et Capitaine Marleau gardent un oeil sur Gael Garcia Bernal

Pensé par Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture, et David Lisnard, le maire de Cannes, CanneSéries a débuté la semaine dernière. Lundi 9 avril 2018, après un après-midi de photocalls, toutes les stars étaient attendues sur le tapis rose du festival pour les présentations de la série italienne Il Cacciatore (The Hunter) et ainsi que du nouveau projet de Gael Garcia Bernal, Aquí en la Tierra.

Ce soir-là encore, de nombreuses personnalités étaient présentes, à commencer par Corinne Touzet, mais aussi la réalisatrice Josée Dayan, reine des séries de prestige, et l'incontournable Corinne Masiero qu'elle dirige dans de nombreux épisodes de la série phénomène de France 3, Capitaine Marleau. À noter également la présence de Robert Rodriguez, accompagné de l'un de ses cinq enfants, Racer Rodrigues (né en 1997).

Retour sur la Croisette

En compétition ce lundi soir, deux séries étrangères. D'abord Aquí en la Tierra, de et avec Gael Garcia Bernal. La star mexicaine présentait ce drame familial en compagnie de ses partenaires de jeux Ariadna Gil, Sofia Sisniega, Alfonso Dosal et Paulina Davila. Aquí en la Tierra arrive à pic dans la carrière de Bernal qui tenait jusqu'alors le premier rôle de Mozart in the Jungle, une série Amazon qui vient de tirer sa révérence après quatre saisons. On imagine également son émotion de revenir à Cannes car si le monde l'a découvert en 2000 dans Amours chiennes, c'est bien avec la présentation sur la Croisette de La Mauvaise Éducation de Pedro Almodovar en 2003 qu'il est devenu une star.

L'autre série en compétition nous vient d'Italie. Il Cacciatore (The Hunter) raconte l'histoire d'un avocat à Palerme en 1993. Deux clans de la mafia s'affrontent et il décidera de les affronter, devenant ainsi "le chasseur" qui donne son titre à la série. Le premier rôle est tenu par Francesco Montanari, venu avec son épouse Andrea Delogu. Il donne notamment la réplique à Miriam Dalmazio.

Plus tôt dans la journée, la plage de l'hôtel Gray d'Albion servait de décor à plusieurs photocalls, notamment pour les séries en compétition When Heroes Fly (Israël) et Mother (Corée du Sud), mais aussi pour le grand succès de TF1 Demain nous appartient. La série était représentée par ses stars : Alexandre Brasseur et Ingrid Chauvin ; cette dernière était accompagnée de son époux Thierry Peythieu.