Cristiano Ronaldo en virée shopping avec Cristiano Jr., déjà très looké

Cristiano Jr., fils de Cristiano Ronaldo a 6 ans, mais a déjà hérité du goût pour la mode de son papa. Le footballeur portugais a été photographié, le 12 janvier, dans les rues de Madrid en pleine séance shopping avec son bout d'chou.

En juin 2010, il devenait papa pour la première fois sans que le nom de la mère porteuse à qui il a fait appel ne soit jamais révélé. Depuis ce jour, le joueur du Real Madrid est un nouvel homme qui nage en plein bonheur. Pour son fils, il est prêt à tout et compte bien le protéger notamment de sa célébrité. À ce sujet, le quadruple ballon d'or déclarait récemment : "Cristiano va être confronté à des épreuves, les gens sont jaloux, vous savez. Mais je vois en lui un garçon heureux, très heureux. Parfois on lui dira : 'Ton père n'est pas un bon joueur ou l'autre est meilleur que le tien', mais vous savez comment gérer cela. C'est un garçon intelligent comme son papa, il saura comment y faire face."

Bien qu'il dispose d'un emploi du temps surchargé entre ses entraînements, ses matchs et ses activités de businessman, Cristiano Ronaldo a toujours pris soin de s'occuper de son fils. Et en plus de l'amener à l'école dès qu'il le peut, il trouve aussi le temps de s'offrir des séances shopping avec lui.

Le petit garçon était d'ailleurs présent aux côtés de son papa au gala de de la Fifa Football Awards à Zurich le 9 janvier dernier pour officialiser sa nouvelle romance avec Georgina Rodriguez.

Il faut dire que Cristiano Jr. suit déjà, comme son papa, les dernières tendances. Baskets Nike, ensemble jogging et bomber kaki, le mini-me du footballeur était très stylé lors de cette virée père-fils. Et c'est naturellement chez Gucci que le Portugais a entraîné son fils puisqu'il s'agit de sa griffe préférée. On imagine qu'ils ont dû en dévaliser les rayons.

Quoi qu'il en soit, s'il veut continuer à rester tendance, le petit garçon est clairement entre de bonnes mains !