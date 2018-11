Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez absents pour les 1 an de leur fille

Parce qu'ils ont tous les deux posté un message et la même photo pour le premier anniversaire de leur fille Alana Martina née le 12 novembre 2017, tout laissait à penser que Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez étaient avec elle pour ce moment inoubliable. Eh bien non. Le couple se trouve depuis plusieurs jours à Londres sans ses bébés.

Malgré leur absence pour le premier anniversaire d'Alana Martina, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont quand même marqué le coup en publiant la même photo de leur fille déguisée en Blanche-Neige, accompagnée de sa grande soeur Eva et de son grand frère Mateo, les jumeaux de Cristiano Ronaldo nés par mère porteuse en juin 2017.

