Cristiano Ronaldo, Georgina et ses 4 enfants : 1re photo de famille au complet !

Qu'il est loin, le temps où Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez la jouaient profil bas, à la ville comme sur les réseaux sociaux ! Parents depuis le 12 novembre 2017 de leur premier enfant ensemble, une petite fille prénommée Alana Martina dont ils ont depuis dévoilé la frimousse, la star du Real Madrid et la jeune danseuse espagnole qui partage sa vie n'hésitent plus à afficher sur Instagram leur bonheur. Cette semaine, Georgina a même publié sur Instagram la toute première photo de leur famille au complet, avec les quatre enfants de CR7.

"Créer la vie avec toi et passer la vie avec toi", a-t-elle écrit mardi 19 décembre en légende de la toute première image de leur famille au complet, en mode cocooning sur le canapé. Outre la présence de la dernière-née dans les bras de sa maman, les jumeaux Eva et Mateo, nés en juin par mère porteuse, sont présents, l'une sur les genoux de son papa Cristiano Ronaldo, l'autre sur ceux de son grand frère, Cristiano Jr., qui, à 7 ans, fait déjà tout comme son père.

Une énième déclaration enflammée de la jeune maman, qui a retrouvé la ligne en un temps record après l'accouchement. Un accouchement au son de la musique d'Alicia Keys qui s'est déroulé de manière idéale, "très agréable, facile et rapide", selon les confidences qu'a faites Georgina Rodriguez à l'hebdomadaire Hola! : "Quand Alana est née, tout le personnel médical m'a dit qu'il n'avait jamais vu une naissance comme celle-ci, si belle et si simple", a-t-elle relaté à la publication hispanique, évoquant par ailleurs sa "très belle relation" avec Cristiano Ronaldo et la joie que leur procurent chaque jour leurs enfants : "Nous nous levons et la première chose que nous faisons est de les câliner, les embrasser, de prendre soin d'eux et d'être attentifs à tout ce qu'ils font. Et c'est comme ça toute la journée !", détaillait-elle.

Et c'est pas fini, puisque CR7 a clairement fait savoir que quatre enfants, ce n'est pas encore assez !