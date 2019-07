Cristina Cordula et Alex Goude complices, face à Lorie Peter, très casual

Ménopause, la comédie qui bouscule les règles est la nouvelle pièce de théâtre mise en scène et coécrite par Alex Goude. Le pétillant animateur télé est également un metteur en scène de talent. À l'affiche du théâtre de la Madeleine depuis le 22 juin 2019, les personnages de la pièce, trois femmes, sont interprétées par Dominique Magloire (qu'on a pu voir dans la saison 1 de The Voice), Christine Khandjian, Marianne Viguès et Marion Posta.

Plusieurs personnalités françaises, voulant fuir la chaleur parisienne en cette période de canicule, se sont réfugiées dans ce théâtre parisien afin de voir la pièce de leur grand ami. Cristina Cordula est ainsi venue voir son collègue de M6, avec qui elle a posé sur le photocall de la soirée. On voit d'ailleurs les deux amis très complices, en train de se faire un gros câlin.

Lorie Pester est également apparue, en jean, baskets et simple chemise pour l'occasion. Elle était accompagnée de l'ancienne candidate de Star Academy Aurélie Konaté. L'animatrice télé Sophie Favier était présente, tout comme l'actrice française Héloïse Martin, qui a d'ailleurs participé à Danse avec les stars (TF1).

Notons également la présence remarquée de Silvio Lisbonne, Jade Geropp, Indra, Manon Romiti et son mari Aurélien, Sophie Delmas, Maxime Guény, Sarah Netter et enfin Hervé Duperret.