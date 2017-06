Indra : Sortie dans "Un monde merveilleux" avec son fils, le charmant Ollie

Les apparitions d'Indra avec son fils se comptent sur les doigts d'une main, les dernières remontent au début des années 2000. Ollie a bien grandi depuis, au point qu'il dépasse aujourd'hui largement sa maman.

Particulièrement discrète ces derniers temps, Indra est réapparue le 6 juin dernier à l'occasion d'une sortie parisienne. La jolie chanteuse suédoise de 49 ans s'est rendue au théâtre du Splendid pour découvrir la pièce Un monde merveilleux qui joue les prolongations face à son succès.

Casual dans un jean slim associé à un perfecto en cuir et une paire de bottines à talons, la star de la pop des années 90 a partagé cette soirée avec son fils Ollie, 17 ans. Né du mariage éphémère de sa maman avec Guy Paillard, le grand blond arbore une silhouette athlétique qu'il doit à la pratique du sport à haut niveau. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs en 2014, la chanteuse avait confié partager cette passion avec Ollie. "Il joue au rugby au Stade français et mesure déjà... 1,80 mètre ! Par contre, il n'a pas le virus de la scène. Il sait être drôle, mais il est plus introverti que moi. Pour l'heure, il veut être ingénieur...", avait-elle confié.

Trois ans plus tard, le charmant jeune homme semble toujours aussi discret et peu friand des apparitions publiques. Il est apparu timide au côté de sa maman, bien plus habitué à se retrouver face aux photographes et aux personnalités. Durant la soirée, Indra a retrouvé un visage qu'elle connaît particulièrement bien, celui de Sonia Dubois, qui a participé avec elle à l'émission de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! en 2006 sur TF1. La chanteuse a également partagé une chaleureuse complicité avec Vincent McDoom, dans son élément dans une salle de théâtre. Indra a brûlé les planches à plusieurs reprises, dans Ma femme est folle en 2009, dans laquelle jouait également Sonia Dubois, dans Le Club des célibataires, en 2011-2012, avec Franck Borde et Willy Liechty et dans Ma femme s'appelle Maurice, avec Pascal Brunner et Évelyne Leclercq, en 2013-2015.

Un monde merveilleux de Didier Caron et Éric Laborie, qui n'est plus programmé au théâtre du Splendid, met en scène quatre irréductibles branquignoles qui sont engagés dans un parc d'attraction à "l'américaine" pour incarner les personnages légendaires du pays imaginaire de Peter Pan. Entre un manager tyrannique et un client envahissant, cette équipée sauvage et délirante nous emmène dans les coulisses de ce monde merveilleux...