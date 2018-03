Cristina Cordula : Incroyable à 25 ans pour Chanel !

L'animatrice de 53 ans, qui cartonne avec Les Reines du shopping, a commencé le mannequinat à 16 ans au Brésil, son pays natal. Quand elle se coupe les cheveux et affiche fièrement pour la première fois la coupe courte à laquelle elle est restée fidèle, sa carrière explose à l'international. Elle défile alors pour les grands dans les années 1980 et bien sûr pour Karl Lagerfeld qui réveille Chanel, cette belle endormie, depuis qu'il en a pris les rênes en 1983.

En 2002, Cristina Cordula ouvre sa propre agence de conseil en relooking. Deux ans plus tard, elle est repérée par M6. Sa personnalité unique, son charme et sa force de travail en ont fait l'une des personnalités les plus populaires du petit écran. Quant à la mode, elle demeure sa grande passion. Cristina ne rate pas un défilé de son ami Jean-Paul Gaultier. Ce dernier a même participé aux Reines du shopping à ses côtés.