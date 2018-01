Fashion Week : Iris Mittenaere dévoile sa chute de reins chez Gaultier

Depuis quelques années, Jean Paul Gaultier ne défile plus que deux fois par an pour la haute couture. Une manière pour lui de conserver sa fraîcheur sur le podium et de se consacrer à d'autres projets comme son Fashion Freak Show qui sera présenté aux Folies Bergère à partir du mois d'octobre. Ce mercredi 24 janvier 2018, le créateur de 65 ans a présenté sa collection printemps-été 2018 dans les salons de sa maison de couture, dans le 10e arrondissement de Paris. Parmi les invités, ses amies les miss et la sublime Marion Cotillard.

En décembre, Jean Paul Gaultier et Iris Mittenaere coprésidaient l'élection de miss France 2018, Maëva Coucke. Cet après-midi, l'ancien enfant terrible de la mode pouvait compter sur la présence de l'ancienne miss Univers. Iris, portait une incroyable combinaison de velours, très, très décolletée dans le dos. Effet de surprise garanti. La présidente du comité miss France, Sylvie Tellier, mais aussi celle qui portait la couronne en 2010, Malika Ménard, étaient également conviées au défilé.

Marion Cotillard a précédemment été aperçue chez Chanel et Giorgio Armani Privé. Pour Jean Paul Gaultier, elle portait seulement un grand pull en laine, dévoilant ses très jolies jambes, et une paire de talons très modernes. L'actrice a applaudi Gaultier au côté de la reine du style Cristina Cordula, avant-hier au Bal surréaliste de Dior, du créateur Pierre Cardin, de la réalisatrice et scénariste Tonie Marshall, de l'humoriste Vincent Dedienne (actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin dans une pièce de Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard), de l'ex-top model Doborah Hung, du jeune designer de bijoux et influenceur Luka Sabbat, des chanteuses Catherine Ringer, Anggun et Paloma Faith, de l'ancienne star de Vampire Diaries Kat Graham et de Gérard Jugnot.

Jean Paul Gaultier conçoit chacun de ses défilés comme une fête. Il n'est pas rare que ses collections recèlent des références à la pop culture ou qu'une star comme Mylène Farmer, Beth Ditto ou Amanda Lear (d'ailleurs présente cette après-midi) ne lui fassent l'amitié de défiler. Cette année, le couturier a demandé à son amie le top model écossais Coco Rocha de refermer le défilé en compagnie de sa petite Ioni Conran. À une époque où les fils et filles de ont la côte dans la mode (les récents défilés Dolce & Gabbana ne comptent désormais plus que ça), l'adorable fillette a fait craquer toute l'assemblée du haut de ses 2 ans et demi. Mère et fille ont déboulé sur le podium dans des tenues assorties et en dansant sur Comic Strip de Serge Gainsbourg... Adorables !