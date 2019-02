Cristina Cordula, sa belle déclaration à un célèbre animateur : "Je t'aime"

Cristina Cordula prend soin de ses amis.

Ce 24 février 2019, l'animatrice de La Robe de ma vie et des Reines du shopping sur M6 a pris publiquement la parole pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Laurent Ruquier. En story Instagram, la star de 54 ans a écrit en prenant soin de mentionner l'animateur des Grosses têtes (RTL) où elle officie : "Joyeux anniversaire mon Laurent ! Tout le meilleur pour toi et surtout que tu sois heureux !! Tu as été une belle rencontre dans ma vie. Tu es un vrai ami, fidèle, généreux, drôle, fin d'esprit, brillant ! Bref, je t'aime !"

Il y a trois jours, Cristina Cordula prenait déjà la parole sur Instagram mais cette fois pour rendre un nouvel hommage à Karl Lagerfeld, l'immense créateur de la maison Chanel qui nous a quittés le 19 février et pour qui elle avait défilé dans sa jeunesse. "Quel privilège d'avoir connu et travaillé pour Karl Lagerfeld #Chanel", avait-elle écrit en commentaire d'un diaporama de ses participations aux défilés de l'artiste disparu.