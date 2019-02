Mort de Karl Lagerfeld : Cristina Cordula pleure un "génie absolu de la mode"

La nouvelle a attristé de très nombreux Français, Karl Lagerfeld est mort ce mardi 19 février 2019 à l'âge de 85 ans. L'icône est décédée dans la matinée à l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, où elle avait été admise en urgence lundi soir.

Très peinée par cette triste nouvelle, Cristina Cordula – qui avait défilé pour Chanel en 1986 – a décidé de réagir publiquement à l'annonce de la disparition du créateur. Sur son compte Instagram, elle a statué en légende d'une photo de Karl Lagerfeld et elle : "Karl Lagerfeld vient de nous quitter... Avec lui, l'époque du glamour, de l'extravagance tire sa révérence. Ce génie absolu de la mode laisse un gigantesque vide. Je suis tellement triste... j'ai eu le privilège de le connaître personnellement et j'ai tellement de bons souvenirs à ses côtés... Il était drôle, espiègle, d'une intelligence hors pair. Les mots me manquent... Adieu Karl... Tu me manques énormément."

Un hommage sobre et intime qui a attiré des centaines d'hommages en commentaires.

Pour rappel, la santé de Karl Lagerfeld inquiétait depuis plusieurs semaines. Le directeur artistique de Chanel avait notamment manqué le défilé Haute Couture de la maison parisienne, le mardi 22 janvier. Chanel avait alors rassuré les fans du créateur en expliquant qu'il était simplement fatigué.