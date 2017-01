Cristina Cordula seins nus sous sa robe ! A-t-elle fait un fashion faux pas ?

Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Laetitia Casta, le couturier Jean Paul Gaultier et la ministre de la Culture Audrey Azoulay faisaient partie des 500 personnalités qui ont participé hier soir jeudi au 15e Dîner de la mode contre le sida au Grand Palais à Paris. Un événement glamour marqué par la tenue très (trop ?) sexy de Cristina Cordula.

La papesse de la mode qui prodigue quotidiennement ses précieux conseils sur M6 dans Les Reines du shopping, a affiché, au sens propre du terme, sa belle silhouette face aux photographes. Vêtue d'une robe verte très chic, la sublime Brésilienne de 52 ans a dévoilé sa poitrine, mise en valeur grâce à la transparence de sa tenue.

Cristina Cordula a-t-elle fait exprès de dévoiler ainsi ses beaux seins ou n'avait-elle pas imaginé que sa robe serait aussi transparente sous les flashs des photographes ? La question peut se poser. Mais, fashion faux-pas ou pas, force est de constater que l'animatrice de M6, qui rappelons-le est une quinquagénaire, a une poitrine "magnifaïk", à faire pâlir d'envie de nombreuses jeune femmes et même quelques stars présentes telles que Diane Kruger, Kristin Scott Thomas, Sandrine Kiberlain ou Marina Foïs.

Grâce à la présence de ces personnalités de choix, ce dîner a été une réussite et a permis de collecter 775 000 euros au profit de la lutte contre le sida.

Les bénéfices de ce gala seront répartis conformément aux statuts de l'association : 50% à des programmes de recherche et de soins et 50% à des programmes de prévention et d'aide aux personnes séropositives en France et dans le monde. Cela représente une aide concrète et conséquente pour des centaines de programmes, d'associations et de chercheurs, qui se battent et font avancer au quotidien la lutte contre le VIH et le sida.