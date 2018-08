Cristina d'Espagne et ses enfants : Leurs vacances sans Iñaki, en prison...

Jusqu'à l'été 2016, les enfants de l'infante Elena d'Espagne - Felipe Froilan et Victoria Federica - et ceux de sa soeur cadette l'infante Cristina - Juan Valentin, Pablo, Miguel et Irene - étaient des vacanciers vedettes à Palma de Majorque, où la famille royale a ses habitudes estivales de longue date. Année après année, on pouvait voir cousins et cousines, toujours plus grands, réunis pendant une semaine à l'école de voile de la capitale des Baléares pour s'adonner, souvent en présence de leur grand-mère la reine Sofia, à cette passion héritée notamment de leur grand-père Juan Carlos Ier, cependant que les filles du roi Felipe VI et de la reine Letizia, peu intéressées (au grand dam de leur père), restaient en retrait. Depuis l'été 2017, la tendance s'est totalement inversée, et de manière encore plus frappante en cet été 2018, où ce sont Leonor et Sofia qui ont été incontournables.

Si l'infante Elena a bien fait son pèlerinage annuel en terres majorquines avec Victoria, Felipe les rejoignant tardivement, l'infante Cristina a cette année encore fait une croix sur Majorque - et ses quatre enfants aussi. En raison de l'incarcération de son mari et de leur père, Iñaki Urdangarin, qui a commencé au mois de juin à purger sa peine de 5 ans et 10 mois de prison prononcée au terme du procès de l'affaire Noos, dans laquelle il a été reconnu coupable entre autres choses de détournement de fonds, la fille cadette du roi Juan Carlos et de la reine Sofia a préféré faire profil bas.

Avec trois de ses quatre enfants - en l'occurrence Juan Valentin, Miguel et Irene -, Cristina d'Espagne, 53 ans, est partie aux Etats-Unis et a fait un périple d'une dizaine de jours dans la région des grands lacs. Il n'est pas impossible que cette balade américaine ait réveillé quelques souvenirs puisque la famille avait vécu de 2009 à 2012 à Washington, où Iñaki Urdangarin travaillait alors chez Telefonica - il venait alors d'abandonner la présidence de l'Institut Noos et d'accepter ce poste à l'étranger vraisemblablement sous la pression de son beau-père Juan Carlos, qui craignait que le scandale éclate.

L'infante Cristina est rentrée en Espagne il y a quelques jours et a passé un peu de temps à Madrid avec sa soeur aînée Elena, avec laquelle elle a été repérée en pleine séance shopping chez Mango. Avant, sans doute, de regagner Genève, où elle s'est exilée depuis 2013.