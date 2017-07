Cynthia Brown (Star Ac 6) : Maman heureuse qui ne quitte plus sa fille de 3 mois

Maman pour la première fois depuis la toute fin du mois d'avril, Cynthia Brown n'a désormais que d'yeux pour sa petite princesse de 3 mois. La jeune femme qu'on avait découverte dans la sixième saison de la Star Academy sur TF1 prend désormais beaucoup de temps pour son enfant d'après les photos qu'elle poste régulièrement sur Instagram.

Être une mère à temps plein, ce n'est jamais facile. Mais pour l'ancienne chroniqueuse du Mag d'NRJ12, c'est une vraie partie de plaisir ! Bain, séance de sport, balade dans Paris ou encore shooting photo... la petite fille de la sublime brune l'accompagne partout ! Forte de son expérience de coach sportif pour le très sélect club de sport Dynamo Cycling, Cynthia Brown s'est depuis peu décidée à partager son énergie auprès des autres mamans.

"Suite à vos nombreux messages, à toutes vos questions, à vos réactions ultrapositives et aussi à vos compliments et vos encouragements, j'ai décidé d'organiser une session offerte de 'Marche&Fitness MamanBébé' dans Paris le samedi 1er juillet au matin. Forte de mon expérience de coach chez Dynamo et devenue maman, je veux mettre à profit mes compétences et mon expérience dans une séance 'test' qui sera la première d'une longue série je l'espère. Donc moi je te coache, et toi tu viens faire du sport avec bébé. Tu n'as pas besoin d'être une grande sportive ! Tu as juste besoin de ta motivation et de ta bonne humeur !", explique sur son compte Instagram celle qui a déjà retrouvé sa ligne de rêve.

En bref tout ce qu'elle fait, c'est avec sa fille, sinon rien.