Cyril Hanouna annonce un nouveau grand voyage dans TPMP

Cyril Hanouna a de la suite dans les idées. Toujours prêt à surprendre les téléspectateurs de Touche pas à mon poste, il a une nouvelle fois fait sensation ce mardi 26 septembre 2018. Alors qu'il était de retour sur le plateau de C8, l'animateur a fait une annonce inattendue qui a sans aucun doute ravi ses fans mais aussi ses chroniqueurs.

C'est lors des toutes dernières minutes du talk show qu'on a enfin pu découvrir quelle surprise nous réservait le trublion du PAF : il s'agit d'un prime exceptionnel pour les fêtes de fin d'année. En effet, Cyril Hanouna a clamé haut et fort son projet de partir en voyage pour y célébrer Noël : "C'est sûr et certain, on va le faire. Je n'ai pas fait mon anniversaire cette année mais j'ai décidé : on va partir voir le Père Noël", a-t-il lâché sous l'étonnement et l'excitation de son audience.

C'est donc en Laponie qu'il prévoie de vivre une nouvelle aventure, entouré d'une partie de ses chroniqueurs mais aussi de téléspectateurs : "On va partir voir le Père Noël mais il n'y aura pas de place pour tout le monde, il n'y aura que six places. Je vous rejoindrai et on va faire une très grande aventure pour décembre. Et on amènera avec nous des téléspectateurs, on en choisira un par jour. On va démarrer à partir de lundi les sélections parce qu'il y aura un grand jeu. Et le 30 novembre, on dira les 6 partants et bien sûr les téléspectateurs qui partiront avec nous."

Pour l'heure, aucune autre information n'a été révélée concernant le programme. Toutefois, on imagine bien que Cyril Hanouna promet un séjour mémorable à l'image des précédents. Souvenez-vous, en janvier 2017, l'animateur avait emmené toute sa troupe avec lui dans les Alpes à l'occasion d'un prime spécial, TPMP fait du ski. Mais ce n'est pas tout, l'émission s'était également déplacée jusqu'à Las Vegas l'année précédente pour un prime complètement fou !