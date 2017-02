Cyril Hanouna déçu de la réaction de Thomas Sotto après le dérapage de Canteloup

Mercredi 8 février, lors de sa Revue de presque face à l'animateur Thomas Sotto, Nicolas Canteloup (53 ans) a provoqué l'indignation des auditeurs et des équipes d'Europe 1 en faisant à l'antenne des blagues graveleuses et aussitôt jugées homophobes en lien avec la très récente affaire Théo.

Si l'animateur de la matinale d'Europe 1 a ensuite durement condamné les propos de son imitateur sur Twitter en les qualifiant de "consternants", Cyril Hanouna a quant à lui vivement critiqué la réaction de Thomas Sotto dans cette histoire. "Thomas Sotto, que j'aime bien, il a déconné là-dessus (...) Moi je trouve que le chef de bande, Thomas Sotto, j'ai rien contre lui parce que c'est un garçon très sympathique, qui lâche son gars comme ça...", a-t-il commencé avant d'être interrompu par l'invité du jour, Patrick Sébastien : "C'est dans les emmerdements que tu reconnais tes amis, hein !"

Egalement déçue par la réaction de l'animateur suite au dérapage de Nicolas Canteloup, Valérie Benaïm a rappelé que l'imitateur avait pourtant été prompt - et même le premier - à présenter ses excuses et qu'il n'était donc pas nécessaire d'en rajouter a posteriori. "Canteloup a réagi hyper vite ! Avant même Jean-Marc Dumontet [son manager, NDLR], il a tweeté : 'Très gros dérapage ce matin évidemment involontaire. Très mauvaise inspiration qui ne nous ressemble pas. On pensait que c'était trash, c'était juste pas drôle et vulgaire. Très sincèrement désolé'. A partir du moment où lui très vite dit ça, normalement c'est pas la peine de charger la mule !"

Pour rappel, Thomas Sotto avait tweeté mercredi matin après le dérapage : "Ce sketch était consternant. Mais Nicolas est un type bien. Qui ce matin n'était pas drôle. #canteloup @CanteloupOff @Jmdumontet." Une réaction qui avait fait suite au message posté quelques minutes plus tôt par la Société des rédacteurs d'Europe 1 : "La SDR d'Europe 1 tient à faire part de son indignation après la chronique de N. Canteloup ce matin. Malaise réel au sein de la rédaction."

La séquence a évidemment été supprimée du site d'Europe 1.

