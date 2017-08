Cyril Hanouna, papa épanoui avec Bianca et Lino : "Je veux leur bonheur..."

Le 4 septembre prochain à 19h10, Cyril Hanouna fera sa rentrée télé avec une nouvelle saison très attendue – et repensée ! – de Touche pas à mon poste (C8). En attendant, comme il vient de le confier à nos confrères de Paris Match, c'est en famille, auprès de ses enfants Bianca (6 ans) et Lino (5 ans), que l'animateur-producteur de 42 ans se ressource dans le Sud après une saison de toutes les polémiques.

"Mes enfants sont ma soupape de décompression", a tout d'abord confié "Baba" qui multiplie en ce moment même les activités avec ses petits trésors. Profitant du soleil cannois où il a établi ses quartiers d'été, Cyril Hanouna n'hésite jamais à se lancer dans une compétition de ping-pong avec son petit dernier ou à barboter dans l'eau avec sa princesse, tout ça sous l'oeil bienveillant de sa compagne Émilie.

Dans ce contexte, quand Cyril Hanouna est interrogé sur sa saison 2016-2017 marquée par les polémiques – notamment la plus forte, celle entourant le sketch jugé homophobe du prime time TPMP ! Radio Baba de mai dernier – mais aussi par les sanctions très sévères décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier ne cache pas qu'il a appris de ses erreurs. "Ce canular n'avait pas lieu d'être. Il était de mauvais goût. Je m'en suis excusé publiquement, très vite. C'est du passé", a-t-il réagi avant de révéler ce qui l'a profondément blessé durant la polémique. "Que l'on me qualifie d'homophobe m'a mis en colère. Tout ce qui m'est intrinsèquement lié va à l'encontre de l'homophobie", a-t-il statué.

Ainsi, questionné sur sa réaction de père si son fils Lino lui annonçait dans quelques années qu'il préférait les hommes, l'animateur-star a indiqué : "Je n'en ai rien à faire ! Si mon fils est heureux, je le serai aussi. C'est le plus important pour moi. Je veux seulement le bonheur de mes enfants, qu'ils soient de bonnes personnes, qu'ils aident les gens et qu'ils soient bien dans leur vie, capables de charrier et de rigoler comme leur père."

