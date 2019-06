Cyril (Koh-Lanta) victime d'homophobie: réponse déjantée... avec le chéri de Cindy

Après la diffusion du dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs diffusé vendredi 31 mai 2019 sur TF1, Cyril a reçu bon nombre d'attaques sur les réseaux sociaux. Alors que Nicolas a été éliminé après avoir perdu une épreuve, Maxime a quant à lui fait face aux votes de ses camarades au conseil. Dans la journée, ce dernier a eu un petit accrochage avec Cyril, qui s'est attiré les foudres des internautes...

Rappelons qu'au moment de l'épreuve d'immunité, Cyril a indiqué espérer que Maxime, habitué des totems, ne gagne pas cette fois-ci et puisse laisser la place aux autres. Agacé d'entendre à longueur de journée qu'il est "trop fort" et "le prochain à sortir", Maxime a déclaré qu'il ne voyait là que de la jalousie. Une phrase "malheureuse, qui ne [lui] ressemble pas" comme il l'avait expliqué mais qui a déclenché un petit clash entre lui et Cyril. Finalement, c'est Aurélien qui a remporté l'épreuve d'immunité, suivi de Cyril puis de Maxime.