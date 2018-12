Cyril Viguier : Le nouvel homme fort de la TNT qui attire les "gros" politiques

C'est le conquérant très ambitieux de la matinale info. Depuis quatre saisons, Cyril Viguier est aux commandes du Journal des territoires (de 7h30 à 8h, en partenariat avec les télévisions locales et la presse quotidienne régionale) et de Territoires d'infos (de 8h à 8h30, un grand entretien de 15 minutes avec un invité politique de premier plan), l'émission matinale de LCP-Public Sénat – qu'il produit également – qui fait de l'ombre aux concurrents.

Lieu incontournable de passage des personnalités politiques, l'émission est progressivement devenue en plusieurs mois l'un des leaders influents de la TNT (disponible sur canal 13). Sur le plateau, Cyril Viguier est accompagné des journalistes Michael Szamès et Oriane Mancini (Public Sénat), ainsi que des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. L'intégralité de la matinale est également disponible en replay sur publicsenat.fr et en replay sur les sites des Indé Radios, groupement qui réunit 131 radios indépendantes et qui touchent chaque jour près de 8,3 millions d'auditeurs, soit la première audience de France.

Cyril Viguier, qui est par ailleurs connu pour être un champion de MMA (arts martiaux mixtes), a une nouvelle fois multiplié les entretiens prestigieux cette année. Ces derniers semaines, ce sont François Hollande, Ségolène Royal, Benjamin Griveaux, Xavier Bertrand ou encore Mounir Mahjoubi qui étaient les invités de Territoires d'infos. L'année avait aussi démarré très fort, le 31 janvier dernier, avec la venue du prince Albert II de Monaco, invité exceptionnel dont les apparitions télévisées sont très limitées. Il s'agissait ainsi de la première apparition du souverain dans une matinale d'infos depuis le début de son règne !

Aucun privilège ne nous est accordé !

D'autres personnalités du monde de l'entreprise, du show-biz ou du sport sont aussi régulièrement conviées pour intervenir dans la séquence Un homme, une femme, un territoire : Anthony Delon, Laurent Gerra, Camille Lacourt, Géraldine Danon ou plus récemment Paul Belmondo et Daniel Guichard ont répondu à l'invitation de Cyril Viguier.

En novembre dernier, Cyril Viguier (qui avait déjà fait la couverture de TV Magazine en août) avait donné une nouvelle interview à Télé Star pour évoquer le succès de sa formule et sa vision pour la matinale de Public Sénat. "Notre audience dépasse celle de certains concurrents ! Territoires d'infos est bien exposée. Elle est rediffusée à 12h30, mais aussi sur les antennes des télé locales à 12h. Et sur TV5 Monde, sous forme de best-of, le week-end. Nous sommes aussi repris par les sites de la presse quotidienne régionale et souvent par Quotidien, sur TMC. Grâce à cette exposition, nous attirons les 'gros' hommes politiques", avait-il confié.

Ce succès, Cyril Viguier le doit donc aussi et surtout à une formule unique dans le paysage audiovisuel français, celle qui permet la diffusion de son émission sur un réseau de 35 chaînes de télévisions locales. Il l'a démontré de manière spectaculaire en réunissant la semaine dernière sur son plateau et pour la première fois tous les patrons des télévisions locales de France qui sont ses partenaires. Cette union unique fait d'ailleurs l'objet d'une photo parue en double page dans Le Figaro TV Magazine. Depuis septembre, les 22 chaînes du réseau, auxquelles s'ajoutent vingt autres chaînes locales, parmi lesquelles Mirabelle TV, Wéo TV, TV7 et Azur TV, bénéficient de ce partenariat.

Et Cyril Viguier d'admettre, enfin, que la clé de cette réussite était avant tout le travail. "Aucun privilège ne nous est accordé ! Quand nous avons démarré, nous avons ramé. Les hommes politiques étaient surtout chez nos concurrents. Nous avons su les attirer sur notre plateau, mais nous nous déplaçons également chez eux, comme nous l'avons fait avec Xavier Bertrand, dans le Nord. Nous voulons éviter cette déconnexion que l'on reproche aux médias nationaux", avait-il ajouté auprès de Télé Star. Et ça paye...