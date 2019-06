Dakota Johnson et Chris Martin (Coldplay) séparés : une rupture inattendue !

Les proches de Dakota Johnson et Chris Martin semblent encore sous le choc. "Ils parlaient énormément de se fiancer mais ils ont maintenant décidé de se séparer et c'est une véritable surprise pour tous ceux qui les entouraient. Personne ne s'y attendait", a confié un proche du leader de Coldplay au Sun.

L'actrice américaine de 29 ans et le chanteur britannique de 42 ans s'étaient rencontrés vers la fin 2017 et semblaient mener une vie tranquille ensemble : "Chris et Dakota vivaient une relation vraiment détendue et ils avaient toujours l'air très heureux ensemble." Dakota Johnson semblait même très bien s'entendre avec l'ex de Chris, Gwyneth Paltrow. Le journaliste Derek Blasberg avait partagé des photos d'un repas de Thanksgiving en compagnie de la mère des deux enfants de Chris, Apple (14 ans) et Moses (12 ans), et de Dakota Johnson. Souriantes et très proches, les deux femmes semblaient véritablement s'être liées d'amitié.

Célibataire, mode d'emploi

Pendant la promotion de son film Célibataire, mode d'emploi, la fille de Melanie Griffith et de Don Johnson s'était insurgée de la pression exercée sur les femmes pour trouver un homme. Elle avait expliqué au journal anglophone Snap.pa que les femmes étaient harcelées afin qu"elles trouvent un partenaire masculin ou se mettent en couple pour tout le reste de leur vie." Au contraire, Dakota Johnson déclarait que ces femmes "devraient voyager, s'instruire et faire tout ce qu'elles veulent plutôt que chercher un homme." Pas faux !

Hasard ou non, Dakota Johnson était apparue à la soirée duMet Gala en mai 2019 avec une robe un peu particulière... Celle-ci comportait une broderie représentant un coeur brisé qui saigne. Un signe envoyé à ce cher Chris Martin ? La rupture daterait-elle de cette période ? Les deux intéressés n'ont en tout cas pas fait d'annonce officielle pour le moment...