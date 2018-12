DALS 9 – Shy'm en larmes : La prestation de Clément Rémiens qui a tout chamboulé

Ce 1er décembre 2018, TF1 diffusait la grande finale de Danse avec les stars 9 qui opposait les finalistes Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, et Clément Rémiens, comédien de la série Demain nous appartient (TF1), après trois mois de compétition.

Lors de ce prime time très suivi mené par Camille Combal et Karine Ferri, une prestation a particulièrement marqué les jurés Patrick Dupond, Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux mais aussi les téléspectateurs. En effet, alors que Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova (désormais quadruple championne du show artistique !) s'élançaient pour la toute dernière fois sur la piste de danse au son du tube In My Blood de Shawn Mendes, certains ont eu bien du mal à cacher leur émotion en voyant le duo exécuter ce dernier tour de piste.

Après cette danse contemporaine parfaitement maîtrisée, deux jurés ont particulièrement été chamboulés. Shy'm a notamment lâché la voix de plus en plus sanglotante : "Je suis très émue là, maintenant, c'était très poétique avec une technique incroyable. C'était juste beau (...) Y'a un sentiment d'urgence, un courage qui fait que vous dansez. En fait, c'est magique quoi ! Ce moment-là, il était à vous. Cette aventure, elle est juste folle et je suis tellement heureuse de pouvoir le vivre comme ça, par procuration avec vous, merci !" Et Patrick Dupont de rebondir dans la foulée : "C'est merveilleux, vous donnez un sens à la vie ! Vous donnez un sens à notre présence ici."

Une prestation très émouvante que nous vous proposons de redécouvrir dès à présent dans notre player !