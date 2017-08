Daniela (Secret Story 3) amincie après son accouchement : "Je voudrais grossir"

"Et comme on dit : 'On n'est jamais content de ce qu'on a.' C'est mon cas !, a poursuivi Daniela Martins. Je voudrais reprendre un peu de poids." Ainsi, l'heureuse maman a estimé que "4 ou 5 kilos [lui] feraient quand même du bien". Seulement, entre l'allaitement et la fatigue, pas facile de grossir...

En mai dernier déjà, la jeune femme avait déjà évoqué son corps post-grossesse. "Je n'ai plus le même corps, je n'ai plus les fesses et cuisses musclées et bombées... C'est vrai que je n'arrive plus (du tout) à m'entraîner comme avant, par manque de temps, beaucoup de fatigue et d'énergie, rien que ça... sans parler de l'allaitement encore très régulier qui me fait perdre toutes les graisses, impossible de nourrir mes muscles pour se développer correctement ! Donc non, je n'ai plus le corps d'avant, j'ai un corps en harmonie avec mon état actuel...", lâchait-elle sur Instagram.