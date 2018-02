Danse avec les stars 9 : Qui remplacera Sandrine Quétier ? Chris Marques tranche

Fin décembre 2017, nous apprenions avec surprise que Sandrine Quétier quittait TF1 après plus de dix années de bons et loyaux services afin de se consacrer à de nouveaux projets, notamment au théâtre.

Dans ce contexte, l'équipe de Danse avec les stars se demande bien qui héritera de la présentation de la 9e saison du programme artistique. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, l'emblématique juré Chris Marques a accepté de donner son avis sur la question... notamment sur la possibilité d'un duo Karine Ferri / Christophe Beaugrand !

"On les connaît tous les deux par coeur. On les adore !", a commenté Chris Marques. Et ce dernier de révéler cependant l'identité du duo qu'il rêverait de voir à l'animation de DALS : "Je n'ai jamais caché qu'il y a deux individus, qui, à mon avis, seraient géniaux pour l'émission : Christophe Beaugrand et Arthur ! Arthur a la carrure de l'animateur, du maître de cérémonie capable de prendre sur les épaules de grandes choses. Il a beaucoup d'élégance. Il serait fabuleux."

En ce qui concerne Christophe Beaugrand – lequel a coanimé un prime de DALS8 en 2017 –, le camarade de Jean-Marc Généreux a statué : "Je savais qu'il était excellent, je l'ai vu à l'oeuvre plusieurs fois mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse être un tel caméléon. Il a réussi à entrer dans la peau du maître de cérémonie. Il a réussi à faire la red room en étant ultra cool, sympathique et en ramenant un peu de chaleur. Il a été surprenant, pour moi, si c'est lui ou Arthur à la tête de l'émission, je validerai d'emblée."

Voilà qui devrait faire très plaisir aux deux stars de TF1 !