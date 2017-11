Danse avec les stars : Ce que la prod a prévu en cas de blessures...

La saison 8 de Danse avec les stars bat son plein actuellement sur TF1 et pour le moment tout se déroule à la perfection. Mais qu'a prévu la production en cas de grosse blessure ? Le magazine Télé-Loisirs fournit la réponse dans son dernier numéro.

Tous les ans les stars se font de petits bobos et ce n'est pas Hapsatou Sy, blessée cette saison qui dira le contraire. Au fil des saisons aucune blessure de célébrité n'a exigé un remplacement et heureusement car comme on l'apprend, la production ne prévoit tout simplement pas de remplacement ! Si une star est contrainte d'abandonner la compétition, la chaîne se contenterait de diffuser une soirée sans élimination.

Et les danseurs dans tout ça ? Rappelez-vous, en 2013, un jour seulement avant le prime, Christophe Licata s'était blessé et a dû renoncer à danser, victime d'une entorse cervicale. Le partenaire de Laetitia Milot a l'époque a donc été remplacé au pied levé par Maxime Dereymez.

Les règles ne sont pas les mêmes pour tous !