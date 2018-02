Dany Boon : Après les Etats-Unis, il part s'installer en Belgique

Dany Boon pose ses valises en Belgique. Selon les informations rapportées mardi 6 février 2018 par Sud Presse, l'acteur et réalisateur de 51 ans s'est installé en "début d'année" à Uccle, commune chic et branchée de Bruxelles, plus précisément "dans le quartier tranquille du Prince d'Orange".

Le Ch'ti le plus célèbre du cinéma français n'a jamais caché son amour pour la Belgique. D'après son entourage cité par le journal belge, "il venait souvent à Bruxelles quand il n'était pas à Los Angeles", ville où il continue par ailleurs d'habiter avec sa famille.

Le réalisateur des films Supercondriaque et Raid Dingue est père de cinq enfants. Il y a d'abord Mehdi (20 ans, né de sa relation avec Sophie Hermelin), Noé (18 ans, dont la maman est Judith Godrèche) puis Eytan (12 ans), Elia (10 ans) et Sarah (bientôt 8 ans), issus de son mariage avec Yaël. Dans un entretien accordé au Parisien en août 2017, Dany Boon s'était confié sur sa vie de famille en Californie, concédant que le rythme d'une vie bien plus tranquille apportait un confort certain. "Si je vis prin­ci­pa­le­ment à Los Angeles, c'est pour pouvoir emme­ner mes enfants au foot et faire mes courses avec eux", avait-il alors déclaré.

Celui qui a également vécu à Londres entre 2014 et 2016 avait reconnu dans un entretien accordé au Figaro en 2013 qu'il était résident fiscal américain mais qu'il payait également des impôts en France, ses films générant des revenus importants dans l'Hexagone. Dix ans après le succès phénoménal de Bienvenue chez les Ch'tis, le comédien s'apprête d'ailleurs à dévoiler son sixième long métrage, La Ch'tite famille, dont la sortie est prévue au 28 février prochain.