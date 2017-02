Dany Boon fusionnel avec sa mère : "Ma femme Yaël n'est absolument pas jalouse"

Dany Boon (50 ans) et sa mère sont très proches. On a pu le voir à plusieurs occasions, que ce soit à travers ses interviews ou lors d'événement, comme lorsque le centre culturel de Lesquin a été rebaptisé "Dany Boon" en octobre dernier. Sur le plateau de l'émission Thé ou café présenté par Catherine Ceylac sur France 2 le 4 février, il est revenu sur sa belle relation avec sa maman Danièle Hamidou Ducatel, expliquant que même si elle est toute sa vie, sa femme Yaël n'est pas jalouse.

Faisant une belle déclaration d'amour à sa mère, l'enfant modeste du Nord répond ensuite sans problème à la question de l'animatrice qui lui demande si, face à une telle relation fusionnelle, son épouse n'a pas de mal à trouver sa place : "Elle n'est absolument pas jalouse. Mais elle a dû être adoubée. Ma mère sent les gens, elle est très à l'instinct. Elle m'a fait aimer les femmes, la sensibilité féminine. Et c'est un enfant en même temps. Comme elle a été fille-mère, elle n'a pas eu d'enfance. Elle a été retirée de l'école très tôt. Elle a des côtés comme une personne âgée, elle ne veut pas prendre l'avion, le bateau, l'Eurostar. Et en même temps elle a whatsapp, elle est sur Internet... Elle suit tout ce que je fais, il n'y a plus de papier peint chez tellement il y a de posters moi, de photos de ses enfants, ses petits-enfants."

L'heureux papa de cinq enfants est en promotion pour sa nouvelle réalisation, RAID Dingue, avec son actrice fétiche, Alice Pol. Sa comédie d'action a attiré 181 139 spectateurs pour son jour de sortie le 1er février, de quoi se placer facilement en tête des nouveautés et de faire mieux que sa précédente réalisation, Radin! (45 000 entrées de moins le même jour).

On le retrouve dans l'émission Le Grand Show de l'humour ce samedi 4 février sur France 2 à partir de 21h05.