David Charvet : Toujours aussi sexy à 44 ans avec ses abdos en béton

Il y en a plus d'un qui donneraient beaucoup pour avoir une silhouette aussi bien dessinée à 44 ans (à tout âge même !). Le beau David Charvet a encore fait monter la température d'un cran le 28 mars dernier sur une plage de Saint-Barth. L'acteur et chanteur de 44 ans s'offrait des vacances bien méritées avec sa charmante épouse Brooke Burke et leurs deux enfants Shaya et Heaven.

Et quand David débarque torse nu sur le sable blanc, ce sont tous les autres vacanciers qui passent un bon moment. Quelle allure ! Dans son short de bain tricolore, le sexy Dilf en a profité pour passer une belle journée en famille à barboter dans l'eau avec son garçon de 8 ans et sa fille de 9 ans.

Le beau gosse de Melrose Place et Alerte à Malibu a aussi passé un long moment dans l'eau à échanger caresses et bisous avec sa femme Brooke. Ils sont loins les ennuis de santé de l'animatrice, qui a vaincu en 2012 un cancer de la thyroïde. Aujourd'hui le couple profite des plaisirs simples de la vie. Simples à condition d'avoir les moyens de s'offrir des vacances hors de prix sur une île paradisiaque...