David Guetta présente son fils Tim Elvis, 13 ans

Fier papa, David Guetta avait jusqu'à présent plutôt protégé ses enfants de la sphère médiatique. Sur Instagram, il a finalement choisi de présenter son fils Tim Elvis en partageant une photo.

"Voici mon fils @elvisguetta, 13 ans et sa copine @ipenaud aghhhh vous êtes si beaux !", a commenté le DJ français en légende du cliché sur lequel on voit l'adolescent en vacances sur une plage ensoleillée. Tim Elvis, qui utilise uniquement son second prénom sur les réseaux sociaux, a les traits de son papa mais il a aussi indéniablement des airs de sa maman, Cathy Guetta. D'ailleurs, c'est avec l'ex-femme du DJ et sa petite soeur Angie (9 ans) qu'il vit à Londres, où il étudie au lycée français Charles-de-Gaulle.

Tim Elvis, qui partage régulièrement des photos de lui sur son propre compte Instagram, mène comme ses parents une vie à cent à l'heure aux quatre coins du monde : baignade avec les dauphins à Dubaï, séjour à Los Angeles ou en Israël, ski à Courchevel...