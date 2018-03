David Hallyday et Laura Smet auprès de Johnny : 2 vécus d'une scène douloureuse

Depuis son plateau sur C8 le 21 mars 2018, après la diffusion du documentaire Héritage de Johnny - La guerre des clans, l'animateur Julien Courbet a proposé un débat sur différentes questions qui enflamment la France entière, depuis que le testament de la star est contesté par ses deux premiers enfants, Laura Smet et David Hallyday. Parmi les intervenants, le journaliste Renaud Revel, proche du fils de Sylvie Vartan, raconte un moment très marquant, lorsque ses aînés ont voulu le voir alors qu'il était au plus mal. Une version qui est contestée par Gilles Lhote, ami du Taulier, qui refuse ainsi la diabolisation de la veuve de Johnny et maman des jeunes Jade et Joy.

"La seule scène qu'il m'a racontée et qui est très connue maintenant, c'est quand il va à Marnes-la-Coquette avec sa soeur Laura pour voir son père, et que Laeticia le laisse sur le pas de la porte. Eddy Mitchell a assisté à la scène à l'intérieur, celle d'un fils et de sa soeur qui ne peuvent pas voir leur père qui est, pour ainsi dire, mourant. Il l'a très mal vécu. Des scènes comme celle-là, j'imagine qu'il y en a eu d'autres", confie Renaud Revel. Gilles Lhote, proche de Johnny avec qui il est resté fâché sept ans avant de renouer avec lui à Los Angeles, donne son point de vue : "Il y a une autre version, Johnny Hallyday avait demandé à Laeticia de ne pas voir ses enfants dans cet état-là. C'était pas joli à voir." C'est l'infirmière (et non Laeticia) qui avait d'ailleurs expliqué à David et Laura qu'aussi fragilisé, il ne souhaitait pas recevoir de la visite.

Une opinion partagée par Jean-Claude Camus. Sur BFMTV au mois de février, le proche du rockeur, qui fut son producteur de 1980 à 2010, déclarait : "Je crois que la veille, Laura avait envoyé un texto à son père en lui disant qu'elle voulait venir le voir. Il aurait répondu : 'Non pas demain, la semaine prochaine !' Et en effet, elles sont venues quand même le samedi après-midi et Johnny, qui était quand même très, très mal, avec un caractère que je connais bien, dit : 'J'avais dit que c'était non, c'est non aujourd'hui !' Et il a demandé à Laeticia en effet [d'éconduire Laura Smet] et Laeticia lui a dit : 'Tu peux pas me demander ça, je ne peux pas faire ça.' Il a appelé l'infirmière et c'est l'infirmière qui me l'a raconté dans la soirée, il a appelé l'infirmière en lui disant : 'Je ne veux voir personne.' En l'occurence ce n'est pas Laeticia. On lui met tout sur le dos mais ce n'est pas elle."