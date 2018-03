Laeticia Hallyday appelée Mme Boudou : "On lui dénigre jusqu'à son nom"

Les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont demandé jeudi 15 mars, au début de l'audience au TGI de Nanterre, le renvoi de l'examen de leur référé sur l'album posthume de leur père et le gel de ses avoirs. "Nous avons été destinataires des différentes conclusions et pièces adverses depuis deux jours et encore ce matin, et il y a encore une certain nombre de pièces dont on doit prendre connaissance", a justifié Carine Piccio, l'un des conseils de David Hallyday. Un report qui ne convient pas aux avocats de la veuve de Johnny Hallyday, Laeticia. La justice a finalement décidé son report au 30 mars.

"Ce renvoi porte atteinte à ma cliente, assure l'avocat de Laeticia, Maître Amir-Aslani. Je demande à ce qu'on plaide, Warner souffre à cause de ce délai qui est ridicule." Il s'insurge également du fait que sa cliente soit appelée par l'accusation par son nom de jeune fille : "Elle s'appelle Mme Laeticia Hallyday. À la rigueur vous pourriez la qualifier de Boudou si elle était une mademoiselle. Ce n'est pas le cas, on lui dénigre jusqu'à son nom, on efface 23 années de vie commune." Il déclare également : "Vous voulez asphyxier ma cliente, la priver de revenus que pourrait lui apporter cet album."

Depuis plusieurs semaines, la guerre est officiellement ouverte entre les deux aînés de la star et sa veuve Laeticia, devenue l'unique bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine et des droits d'auteurs de la légende du rock français, décédée le 5 décembre à l'âge de 74 ans. Un combat qui a lieu autant sur le plan judiciaire que médiatique.