David Hallyday : Les tendres messages d'Ilona et Emma pour la fête des Pères

À l'occasion de la fête des Pères, Ilona et Emma, les filles David Hallyday et de son ex-femme le mannequin Estelle Lefébure, ont toutes les deux opté pour le réseau social Instagram pour envoyer un message à leur célèbre papa.

Dans sa story Instagram, Ilona Smet (qui a récemment fêté ses 23 ans) a partagé une ancienne photo d'elle, enfant, posant dans les bras de son papa. Elle a ajouté à ce cliché un petit texte, en anglais. "Joyeuse fête des pères papa. Merci d'être le plus bosseur, aimant et attentionné père que j'aurais pu demander. Je t'admire tous les jours", a-t-elle écrit. La sublime demoiselle vit à Londres et poursuit sa carrière de mannequin, elle qui est ambassadrice de Balmain Hair Couture et nouvelle égérie Mixa. Mais elle rêve aussi de cinéma...

Dans la foulée, Emma (20 ans) a préféré jouer la carte de l'humour. Elle aussi a utilisé sa story Instagram pour poster une petite vidéo dans laquelle elle a utilisé un filtre rigolo pour lui recouvrir le visage et a écrit "Bonne fête des pères" en légende tout en taguant le compte de son père David.

N'oublions pas que David Hallyday est aussi le papa de Cameron (13 ans), né de son remariage avec Alexandra Pastor.

Thomas Montet