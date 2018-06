Estelle Lefébure et son ex-mari David Hallyday : "J'ai toujours un lien fort"

Elle a été mariée au fils aîné de Johnny Hallyday, David, de 1989 à 2001. De leur union sont nées deux sublimes filles, Ilona (23 ans) et Emma (20 ans). Bien que séparée de son premier mari depuis dix-sept ans, Estelle Lefébure est toujours restée très proche de lui mais aussi de son père Johnny Hallyday.

Alors qu'elle célébrera le 75e anniversaire de son ancien beau-père ce 15 juin 2018 en participant à la quatrième édition du festival littéraire Des livres, des stars à Marseille, dont elle est la marraine, et où un hommage est prévu, Estelle Lefébure est passée par les studios d'Europe 1 le 14 juin 2018. Invité de la matinale de Patrick Cohen, l'ancien top model de 52 ans n'a pas échappé aux questions autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Préférant rester en retrait sur le sujet, la très jolie égérie Mixa a simplement évoqué le rockeur disparu avec beaucoup de tendresse et d'émotion : "C'est une personne qui fait partie de ma famille." "Cet hommage, je le ferai plutôt retirée. Je préfère le faire de mon côté et j'aurai forcément une pensée très forte. Tout le reste, je ne veux pas en parler parce que j'ai préféré garder le silence. Mais c'est le grand-père de mes filles", a-t-elle ajouté.

À l'été 2017, Estelle Lefébure a partagé les dernières vacances du Taulier sur l'île si chère au chanteur, Saint-Barthélemy. Elle a passé plusieurs semaines dans les Antilles françaises avec sa fille Emma. "Les dernières vacances que l'on a passées à Saint-Barthélemy, ma fille était là. Elle est restée auprès de son grand-père très longtemps, c'était bien aussi. C'était important", a partagé la ravissante blonde au charme naturel.

Tandis que Patrick Cohen a tenté, en vain, de recueillir une déclaration de sa part sur la question de l'héritage, Estelle Lefébure n'a "surtout pas" voulu s'immiscer dans ce dossier épineux par respect pour David Hallyday dont elle est restée très proche : "On le sait tous, j'ai un lien fort toujours, c'est important." Les routes des ex-époux se sont récemment recroisées puisqu'ils se trouvaient tous les deux à Roland-Garros le 8 juin 2018.