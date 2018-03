David Hallyday : Toujours "beau gosse" pour son ex, Estelle Lefébure

Samedi 10 mars 2018, David Hallyday entame une tournée. De fait, il ne pourra assister au concert de sa maman, Sylvie Vartan, le 16 mars au Grand Rex. Ses enfants Ilona (22 ans) et Emma Smet (20 ans), dont la mère est Estelle Lefébure, mais aussi Cameron (13 ans), dont la mère est son actuelle épouse Alexandra Pastor, seront bien là en revanche.

Pour célébrer son retour sur scène, le fils de Johnny a posté un super portrait sur Instagram, en noir et blanc, signé par le photographe de mode Mathieu Puga. À 51 ans, David est canon... Et ce n'est pas son ex-femme qui dira le contraire.

David Hallyday et Estelle Lefébure, alors top model vedette, ont formé un couple mythique entre la fin des années 1980 et 2001. Deux filles, magnifiques et talentueuses, sont nées de leur union : Ilona, peintre et mannequin en vogue, et Emma, qui suit des cours d'art dramatique. Ce portrait, David l'a posté pour ses fans en écrivant en légende : "Bonne semaine à tous, plein de bonnes choses pour vous." Mais les messages de Laura Smet, sa demi-soeur, et d'Estelle Lefébure dans les commentaires ne sont pas passés inaperçus. La première écrit : "Canon frérot." La seconde ajoute : "Magnifique photo... Beau gosse." Avec un émoji clin d'oeil.