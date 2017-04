David Pujadas, un geste sexiste envers Léa Salamé ? Il s'explique enfin !

Samedi 29 avril, David Pujadas était l'invité du Tube de Canal+ afin de parler de l'élection présidentielle de 2017 côté médias. Lors de son entretien avec Isabelle Ithurburu, l'animateur du 20h de France 2 est revenu sur sa complicité avec Léa Salamé.

En effet, une séquence de 15 minutes pour convaincre le montrant en train de prendre la main de sa camarade face à Philippe Poutou avant d'être aussitôt repoussé avait été largement commentée sur les réseaux sociaux. David Pujadas avait-il osé un geste sexiste à l'antenne pour faire taire sa collègue ? Le journaliste a enfin expliqué ce qu'il s'est réellement passé.

"Quand vous avez un couple d'animateurs, vous êtes obligé que ça soit bien huilé. Parfois on se fait du pied, parfois on se fait des petits signes, parfois on s'écrit des petits mots et parfois on se prend la main. Une autre fois, c'est elle qui va mettre la main sur la mienne", a assuré David Pujadas balayant au passage toutes les suspicions de sexisme.

Après avoir rassuré les téléspectateurs, David Pujadas a appuyé son discours en louant les qualités incontestables de celle avec qui il anime régulièrement L'émission politique sur France 2. "Léa est quelqu'un de passionné. Vous savez, il y a plein de fausses valeurs dans ce boulot. Léa, elle travaille, elle aime ça, elle est curieuse. Rien que ça, on est totalement sur la même longueur d'onde", a-t-il commenté.

